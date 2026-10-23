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l'intervista

Moon: "La Maxima Roma un onore e una responsabilità. L'Italia era nel mio destino"

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
©Getty

Ex Zenit, Clippers e (quasi) San Severo, il nipote dell'ex NBA Jamario è arrivato in Serie A con un'idea precisa in testa: scrivere la prima pagina di storia della Maxima. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

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