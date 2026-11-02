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Basket Serie A, Cantù-Olimpia Milano 82-95: gli highlights

Serie A

Il derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù è dei campioni d'Italia in carica, che tornano al successo dopo quattro sconfitte in fila tra campionato e Eurolega. Cantù gioca una partita orgogliosa e rimane sempre a contatto, ma cade nel secondo tempo subendo la sesta sconfitta su sei in LBA. Qui gli highlights col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi per Sky Sport

Acqua S.Bernardo Cantù-Armani Olimpia Milano 82-95 (27-23, 20-28, 17-21, 18-23)

  • Acqua S.Bernardo Cantù: Flagg 17, Moretti 16, Olisevicius 12, Gravett 10, Moraschini 10, Chad Brown 9, Okeke 6, Grazulis 2, Udom 0, Parravicini 0, Miles 0, Molteni 0
  • Miglior rimbalzista: Chad Brown 9
  • Miglior assistman: Gravett 6
  • Armani Olimpia Milano: Cole 14, Bolmaro 14, Guduric 12, Thompson 10, Ricci 10, Wright 8, Diop 7, Hall 7, Tonut 5, Flaccadori 5, Burnell 3, Akele 0
  • Miglior rimbalzista: Wright e Diop 6
  • Miglior assistman: Cole, Bolmaro e Flaccadori 4

Approfondimento

Milano fa suo il derby: Cantù battuta 82-95

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