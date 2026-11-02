Il derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù è dei campioni d'Italia in carica, che tornano al successo dopo quattro sconfitte in fila tra campionato e Eurolega. Cantù gioca una partita orgogliosa e rimane sempre a contatto, ma cade nel secondo tempo subendo la sesta sconfitta su sei in LBA. Qui gli highlights col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi per Sky Sport