Il derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù è dei campioni d'Italia in carica, che tornano al successo dopo quattro sconfitte in fila tra campionato e Eurolega. Cantù gioca una partita orgogliosa e rimane sempre a contatto, ma cade nel secondo tempo subendo la sesta sconfitta su sei in LBA. Qui gli highlights col commento di Geri De Rosa e Chicca Macchi per Sky Sport
Acqua S.Bernardo Cantù-Armani Olimpia Milano 82-95 (27-23, 20-28, 17-21, 18-23)
- Acqua S.Bernardo Cantù: Flagg 17, Moretti 16, Olisevicius 12, Gravett 10, Moraschini 10, Chad Brown 9, Okeke 6, Grazulis 2, Udom 0, Parravicini 0, Miles 0, Molteni 0
- Miglior rimbalzista: Chad Brown 9
- Miglior assistman: Gravett 6
- Armani Olimpia Milano: Cole 14, Bolmaro 14, Guduric 12, Thompson 10, Ricci 10, Wright 8, Diop 7, Hall 7, Tonut 5, Flaccadori 5, Burnell 3, Akele 0
- Miglior rimbalzista: Wright e Diop 6
- Miglior assistman: Cole, Bolmaro e Flaccadori 4