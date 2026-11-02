Cantù cerca la sua prima vittoria in campionato dopo un inizio di stagione complicatissimo, Milano è alla caccia di un pronto riscatto dopo una settimana che tra LBA e Eurolega ha portato tre sconfitte. Una delle grandi classiche del basket italiano sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi e Gaia Accoto inviata sul campo

Una vittoria per due, potrebbe essere questo il sottotitolo dell’ennesima riproposizione di una grande classica del nostro basket. Cantù, infatti, è ancora alla ricerca del primo successo in campionato dopo un avvio difficilissimo. Milano, per contro, è reduce da una settimana complicatissima, con la sconfitta interna contro la Virtus di domenica scorsa a cui sono seguite le due ad Atene contro Panathinaikos e Olympiacos in Eurolega. Vincere, quindi, è un imperativo per entrambe le squadre. Studio prepartita dalle 20 con Giulia Cicchiné e i suoi ospiti, mentre l’appuntamento con il derby lombardo è dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi con Gaia Accoto inviata sul campo.