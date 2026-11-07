Hunter Hale, Varese e il tempo di sbocciare: "Ognuno ha il proprio percorso"

Dalla scelta di non arrendersi dopo il liceo alle esperienze in Europa, fino all'approdo a Varese: Hunter Hale si racconta a Sky Sport Insider tra basket, vita lontano da casa e moda. Il suo brand si chiama Late Bloomer e rappresenta una filosofia precisa: non conta quanto tempo ci vuole per arrivare, ma continuare a credere nel proprio percorso. Con un sogno ancora nel cassetto: la NBA
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