Trieste-BC Roma 116-100: highlights

Trieste e BC Roma si conferma una sfida ad alto punteggio, chiudendosi col punteggio di 116-100 per i padroni di casa arrivati al quarto successo consecutivo. La BC Roma riesce a tornare a due possessi di distanza, ma alla fine è uno strepitoso Lajae Jones da 35 punti e 11 rimbalzi a trascinare i ragazzi di Taccetti alla netta vittoria