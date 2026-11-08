Trieste-BC Roma 116-100: highlights

Trieste e BC Roma si conferma una sfida ad alto punteggio, chiudendosi col punteggio di 116-100 per i padroni di casa arrivati al quarto successo consecutivo. La BC Roma riesce a tornare a due possessi di distanza, ma alla fine è uno strepitoso Lajae Jones da 35 punti e 11 rimbalzi a trascinare i ragazzi di Taccetti alla netta vittoria
Pallacanestro Trieste-BC Roma 116-100 (28-32, 30-24, 34-26, 24-18)
- Pallacanestro Trieste: Ross 17, Canka 0, Deangeli 3, Galloway 18, Ruzzier 7, Martucci 0, Candussi 11, Paiano 4, Bregant 0, Brajkovic 4, Jones 35, McDermott 17
- Miglior rimbalzista: Jones 11
- Miglior assistman: Ross 7
- BC Roma: Mannion 21, Davis 13, Emejuru 2, Tavernelli 0, Flowers 4, Stevenson 17, Ayayi 18, Strautins 16, Simonovic 7, Olynyk 2, Mezzanotte 0, Iuzzolino 0
- Miglior rimbalzista: Strautins, Simonovic 5
- Miglior assistman: Mannion 8