Trieste-BC Roma 116-100: highlights

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Serie A Basket, Trieste-BC Roma 116-100: gli highlights

Serie A

Trieste e BC Roma si conferma una sfida ad alto punteggio, chiudendosi col punteggio di 116-100 per i padroni di casa arrivati al quarto successo consecutivo. La BC Roma riesce a tornare a due possessi di distanza, ma alla fine è uno strepitoso Lajae Jones da 35 punti e 11 rimbalzi a trascinare i ragazzi di Taccetti alla netta vittoria

Pallacanestro Trieste-BC Roma 116-100 (28-32, 30-24, 34-26, 24-18)

  • Pallacanestro Trieste: Ross 17, Canka 0, Deangeli 3, Galloway 18, Ruzzier 7, Martucci 0, Candussi 11, Paiano 4, Bregant 0, Brajkovic 4, Jones 35, McDermott 17
  • Miglior rimbalzista: Jones 11
  • Miglior assistman: Ross 7
  • BC Roma: Mannion 21, Davis 13, Emejuru 2, Tavernelli 0, Flowers 4, Stevenson 17, Ayayi 18, Strautins 16, Simonovic 7, Olynyk 2, Mezzanotte 0, Iuzzolino 0
  • Miglior rimbalzista: Strautins, Simonovic 5
  • Miglior assistman: Mannion 8

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