Dopo la sconfitta casalinga con Dubai in Eurolega torna in campo la Virtus, che ospita Verona, matricola che nella primissima parte di regular season ha sorpreso per gioco e risultati. Appuntamento in diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Dopo lo stop brusco arrivato venerdì sera in casa contro Dubai, la Virtus prova a dimenticare per un attimo l’Eurolega e si rituffa in campionato. Campionato dove domenica scorsa era arrivata la prima sconfitta, sempre in casa contro Trieste, e che ora propone lo scontro con Verona. Una neopromossa, Verona, che in questo primo scorcio di regular season ha già mietuto vittime importanti come l’Olimpia Milano e che, c’è da scommetterci, si presenterà a Bologna con tutta l’intenzione di continuare a sorprendere. L’appuntamento è per le 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.