L’annuncio ufficiale del club: avrà un ruolo strategico e supporterà la crescita sportiva e commerciale del club. Le prime parole di Hart: "Napoli è una grande storia di rivalsa, mi ricorda quello che abbiamo costruito con i Knicks. Felice di far parte di un progetto che farà qualcosa di speciale nei prossimi anni"

Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, adesso arriva anche il comunicato ufficiale: Josh Hart, campione NBA in carica coi New York Knicks entra a far parte della proprietà del Napoli Basketball. Hart sarà inserito nel board del club (attualmente in vetta alla classifica della LBA dopo 7 giornate di campionato, assieme alla Virtus Bologna) con un ruolo strategico e con Matt Hillman (suo socio in affari e co-conduttore del seguitissimo podcast “Roommates”) supporterà la crescita sportiva, commerciale e sociale del club.

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"Questa Napoli mi ricorda i miei Knicks" "Napoli è una grande storia di rivalsa, e mi ricorda, in tanti aspetti, quello che abbiamo costruito con i Knicks – ha dichiara Hart -. È un progetto costruito sul duro lavoro, grandi sogni e l’incredibile passione che i tifosi napoletani hanno per la loro squadra. Sono stato a Napoli e in Costiera Amalfitana per anni, e so cosa significa per una squadra avere una tifoseria del genere. Questo club sta già facendo parlare di sé in EuroCup e questo la dice lunga sulle sue ambizioni. Matt Rizzetta, e tutto il team di Underdog Global Partners, hanno ambizioni importanti ed un piano reale sul futuro. Il progetto Napoli è appena al ‘primo quarto’, sono molto contento di far parte di un programma che farà qualcosa di speciale nei prossimi anni".

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