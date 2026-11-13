Josh Hart (New York Knicks) entra a far parte della proprietà del Napoli Basketballbasket
L’annuncio ufficiale del club: avrà un ruolo strategico e supporterà la crescita sportiva e commerciale del club. Le prime parole di Hart: "Napoli è una grande storia di rivalsa, mi ricorda quello che abbiamo costruito con i Knicks. Felice di far parte di un progetto che farà qualcosa di speciale nei prossimi anni"
Dopo le anticipazioni delle scorse settimane, adesso arriva anche il comunicato ufficiale: Josh Hart, campione NBA in carica coi New York Knicks entra a far parte della proprietà del Napoli Basketball. Hart sarà inserito nel board del club (attualmente in vetta alla classifica della LBA dopo 7 giornate di campionato, assieme alla Virtus Bologna) con un ruolo strategico e con Matt Hillman (suo socio in affari e co-conduttore del seguitissimo podcast “Roommates”) supporterà la crescita sportiva, commerciale e sociale del club.
"Questa Napoli mi ricorda i miei Knicks"
"Napoli è una grande storia di rivalsa, e mi ricorda, in tanti aspetti, quello che abbiamo costruito con i Knicks – ha dichiara Hart -. È un progetto costruito sul duro lavoro, grandi sogni e l’incredibile passione che i tifosi napoletani hanno per la loro squadra. Sono stato a Napoli e in Costiera Amalfitana per anni, e so cosa significa per una squadra avere una tifoseria del genere. Questo club sta già facendo parlare di sé in EuroCup e questo la dice lunga sulle sue ambizioni. Matt Rizzetta, e tutto il team di Underdog Global Partners, hanno ambizioni importanti ed un piano reale sul futuro. Il progetto Napoli è appena al ‘primo quarto’, sono molto contento di far parte di un programma che farà qualcosa di speciale nei prossimi anni".
Come nasce l'amore di Hart per Napoli
"Josh Hart rappresenta Napoli e le decine di milioni di orgogliosi napoletani presenti in tutto il mondo - ha detto Matt Rizzetta, presidente del Napoli Basketball -. La sua dedizione, umiltà e tenacia sono i valori su cui si fonda il progetto Napoli. Ha il cuore di un campione, cosi come i nostri tifosi e sono certo che questo è l’inizio di una splendida storia d’amore tra Josh Hart ed i nostri fan". Il legame di Hart con Napoli lasce diversi anni fa: è proprio in Campania che ha scelto di trascorrere il suo viaggio di nozze con la moglie Shannon (vedi il posto qui sopra, ndr). Da allora, è tornato più volte a visitare Napoli, Capri e la Costiera Amalfitana, incluse le vacanze estive per celebrare la vittoria del titolo NBA con i New York Knicks. Il giocatore ha raccontato in passato di essere affascinato dallo stile di vita locale: "Sono posti e persone fantastici".