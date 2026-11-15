Napoli non si ferma più, supera in volata Trieste 90-89 e centra la quarta vittoria consecutiva. La squadra di Repesa si porta a 14 punti (7-1) ed è in vetta con la Virtus Bologna mentre si ferma la striscia di 4 successi dei giuliani. Un risultato sofferto per Napoli che deve rincorrere per larghi tratti ma alla fine la spunta con la tripla decisiva di Spissu. Sono 16 i punti dell’ex Sassari, 15 di Dowtin, 14 con 10 rimbalzi per White; a Trieste non bastano i 22 di Galloway
Napoli Basketball-Pallacanestro Trieste 90-89 (34-27, 11-24, 20-22, 25-16)
- Napoli Basketball: Spissu 16, Seljaas 10, Dowtin 15, Faggian 2, Petrucelli 8, Sankare 0, White 14, Tarczewski 5, Caruso 6, Totè 3, Ramsey 11
- Miglior rimbalzista: White 10
- Miglior assistman: Dowtin 6
- Pallacanestro Trieste: Ross 8, Canka 0, Deangeli 11, Galloway 22, Ruzzier 3, Martucci 0, Candussi 9, Paiano 0, Brajkovic 0, Jones 16, Mcdermott 20
- Miglior rimbalzista: Jones 9
- Miglior assistman: Ross 9