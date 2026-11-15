Napoli non si ferma più, supera in volata Trieste 90-89 e centra la quarta vittoria consecutiva. La squadra di Repesa si porta a 14 punti (7-1) ed è in vetta con la Virtus Bologna mentre si ferma la striscia di 4 successi dei giuliani. Un risultato sofferto per Napoli che deve rincorrere per larghi tratti ma alla fine la spunta con la tripla decisiva di Spissu. Sono 16 i punti dell’ex Sassari, 15 di Dowtin, 14 con 10 rimbalzi per White; a Trieste non bastano i 22 di Galloway

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A