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Trento-Virtus Bologna 75-88: highlights Serie A. VIDEO

Serie A

Dopo lo stop di Istanbul con l’Anadolu Efes in Eurolega, la Virtus Bologna vince 88-75 a Trento nell’ottava giornata di Serie A, un risultato che permette ai bianconeri di restare in vetta con 14 punti al pari di Napoli. Per l’Aquila è invece crisi, alla quarta sconfitta in fila. La squadra di Mumbrù domina per 30’ (70-48) e poi gestisce il margine nell’ultimo periodo: spiccano Frazier e Carr, 18 e 17 punti rispettivamente

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Dolomiti Energia Trentino-Virtus Costa Bologna 75-88 (13-24, 19-15, 16-31, 27-18)

 

  • Dolomiti Energia Trentino: D. Brown 9, C. Brown 4, Bertini 5, Buratti 0, Niang 10, Olivari 23, Forray 2, Bayo 0, Mawugbe 5, Bigelow 7, Bayehe 10, Hassan 0
  • Miglior rimbalzista: Niang 7
  • Miglior assistman: Olivari 5
  • Virtus Costa Bologna: Bello 11, Frazier 18, Carr 17, Moore 8, Edwards 0, Baldasso 9, Baiocchi 0, Milazzo 0, Hackett 0, Ferrari 0, Diarra 13, Diouf 12
  • Miglior rimbalzista: Edwards 7
  • Miglior assistman: Carr 4

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