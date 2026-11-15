Dopo lo stop di Istanbul con l’Anadolu Efes in Eurolega, la Virtus Bologna vince 88-75 a Trento nell’ottava giornata di Serie A, un risultato che permette ai bianconeri di restare in vetta con 14 punti al pari di Napoli. Per l’Aquila è invece crisi, alla quarta sconfitta in fila. La squadra di Mumbrù domina per 30’ (70-48) e poi gestisce il margine nell’ultimo periodo: spiccano Frazier e Carr, 18 e 17 punti rispettivamente

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