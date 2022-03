4/9

NAPOLI FUTSAL - Anche per Napoli l'inizio non è stato dei migliori. Solo quando Basile ha trovato il bandolo della matassa i partenopei hanno cominciato a correre. All'E-R Arena si presentano in uno stato di forma stratosferico: 10 vittorie e 5 pareggi, Napoli non perde da 15 turni. L'ultima volta fu contro Roma, avversaria giovedì nei quarti e sfidante lo scorso anno nella finale di Coppa Italia di A2 vinta dagli azzurri. Contro i capitolini l'arma in più non può non essere Rodolfo Fortino, che ha raggiunto e superato Patias in vetta alla classifica cannonieri