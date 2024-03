Attraverso un video condiviso sui social, la principessa di Galles (e consorte dell'erede al trono britannico William) ha annunciato di essere in cura per un cancro: "Il mio team medico ha quindi suggerito di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva. E ora sono nelle prime fasi di questo trattamento". Immediate le reazioni nel mondo dello sport a sostegno di Kate Middleton