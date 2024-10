Perché Dimash vuol dire qualità

Maglia dell'Inter o maglia della Nazionale poco cambia: Federico Dimarco a sinistra è un fattore sempre e comunque, poco importa l'avversario o chi c'è seduto in panchina. E pensare che la carriera di Dimash era iniziata in salita, con un giro infinito di prestiti che ne stavano facendo smarrire il talento, prima di trovare Juric a Verona. Un incontro che vale una carriera, e non tanto per dire: oggi Dimarco è un leader tecnico e carismatico nell'Inter, oltre a essere uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa