Allo Sporting Lisbona non manca niente: hanno un grande allenatore, una grande dirigenza e una grande squadra, oltre a un gioco molto brillante e offensivo. Una società ultra sostenibile, che ha saputo fare le sue fortune in Portogallo grazie alle cessioni dei suoi pezzi pregiati e all'investimento intelligente dei soldi incassati. Hugo Viana (il ds), Ruben Amorim (l'allenatore) e Viktor Gyokeres (il numero 9) un domani andranno in Inghilterra, ma allo Sporting, oggi, pensano a vincere