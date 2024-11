La beffarda leggerezza di Jérémy Ménez

Lo sappiamo, è già passato più di un mese da quando ha appeso gli scarpini al chiodo. Ma Ménez è sempre stato così, fuori dagli schemi, senza distinzione tra la Champions League a Parigi o un anticipo del sabato in Serie B, e merita un tributo non strettamente legato ai tempi della cronaca e dell'attualità. Nella memoria i suoi dribbling funambolici saranno sempre un piacevole ricordo: qualche volta testardi e insistiti, molto più spesso leggiardi e impossibili da non guardare con un sorriso stampato in faccia