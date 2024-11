Dopo dieci anni, la Francia affronta un rinnovo generazionale senza più Le Petit Diable. Per il Ct Didier Deschamps, "uno dei monumenti del calcio francese". Miglior assistman, quarto per reti e presenze, Antoine Griezmann ha scritto – nella buona e nella cattiva sorte – la storia dei Bleus. E pensare che avrebbe potuto giocare per la Spagna...