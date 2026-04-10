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il breviario

Italy not very Gud, largo agli anziani e la follia che scatena il tennis

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Nel quale si bocciano senza mezzi termini le due italiane rimaste in coppa e nello specifico il talento mai mostrato di un giocatore totalmente smarrito, si ragiona sulle differenze tra parole e azione a discapito del bene del calcio italiano e ci si sofferma infine sulle diaboliche congetture che propone il tennis anche ai suoi migliori interpreti

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