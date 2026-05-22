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il breviario

Papa Francesco Farioli, quanto dura la felicità e un quiz su Lotito

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Online la puntata del 22 maggio del Breviario Originale, appunti sparsi sul mondo dello sport. Nel quale, nello specifico, si ricorda quella strana vocazione dell'attuale campione del Portogallo, si ragiona su uno dei quesiti filosofico-esistenziali più antichi dell'umanità e ci si pone una decisiva domanda sul presidente della Lazio

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