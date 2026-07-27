La vittoria contro i belgi dello Standard regala qualche primo timido segnale, in attesa del mercato e del rientro dei nazionali: la difesa funziona bene, i giovani di talento non mancano, mentre Douglas Luiz e Arthur non ingranano. Anche se il dubbio principale continua a ruotare intorno all'arrivo di una punta: la dirigenza saprà accontentare Spalletti prima della partenza per il tour in Australia?
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