Non semplici neopromossi dalla B ma addirittura debuttanti assoluti. Tra le loro missioni sociali: cultura inclusiva, parità di genere e antirazzismo ("crediamo nel potere unificante dello sport"). I tifosi allo stadio cantano 'Bella Ciao'. Hanno appena battuto 3-2 il Besiktas e sono primi grazie ai gol dell'ex Verona Gift Orban, capocannoniere al pari di Momo Salah