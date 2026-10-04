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L'Amedspor, la squadra del popolo curdo, è in testa al campionato turco

Marco Salami

Marco Salami

Non semplici neopromossi dalla B ma addirittura debuttanti assoluti. Tra le loro missioni sociali: cultura inclusiva, parità di genere e antirazzismo ("crediamo nel potere unificante dello sport"). I tifosi allo stadio cantano 'Bella Ciao'. Hanno appena battuto 3-2 il Besiktas e sono primi grazie ai gol dell'ex Verona Gift Orban, capocannoniere al pari di Momo Salah

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