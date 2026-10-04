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l'analisi

Dentro la crisi di Rafa Leao

Simone Dagani

Simone Dagani
©IPA/Fotogramma

L'avventura al Galatasaray non è iniziata con il piede giusto, anche per colpa di una sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor prima della sosta. Tanto che i tifosi, nonostante le statistiche avanzate incoraggianti e il sostegno dell'allenatore Buruk, hanno già fatto partire un tormentone social per un atteggiamento giudicato troppo 'vacanziero'

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