Dentro la crisi di Rafa Leao

L'avventura al Galatasaray non è iniziata con il piede giusto, anche per colpa di una sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor prima della sosta. Tanto che i tifosi, nonostante le statistiche avanzate incoraggianti e il sostegno dell'allenatore Buruk, hanno già fatto partire un tormentone social per un atteggiamento giudicato troppo 'vacanziero'