È vero: niente sarà più come prima. Ed è vero: c'è un velo di malinconia sana dietro a questo addio di Lionel Messi alla nazionale argentina. Ma Della potenza di questo Ultimo Tango c'è tutta la storia del numero 10: non è stato subito capito, ma alla fine è stato salutato come ha meritato. E sarebbe sbagliato, ora, chiedergli di tornare