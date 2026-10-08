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il commento

Messi, un Ultimo Tango ballato su tutte le emozioni che il calcio sa regalare

Stefano Borghi

È vero: niente sarà più come prima. Ed è vero: c'è un velo di malinconia sana dietro a questo addio di Lionel Messi alla nazionale argentina. Ma Della potenza di questo Ultimo Tango c'è tutta la storia del numero 10: non è stato subito capito, ma alla fine è stato salutato come ha meritato. E sarebbe sbagliato, ora, chiedergli di tornare

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