Quanto un 'tipo di genitore' pesa sul figlio
Dal genitore allenatore all’ultras, dal procuratore allo psicologo: la “Squadra degli 11 genitori… sportivi?” racconta, attraverso vignette ironiche e pungenti, i comportamenti più tossici degli adulti nello sport giovanile. Un progetto di Scuola Genitori Sportivi che viaggia in tutta Italia tra mostre itineranti, video virali e spettacoli teatrali, con l’obiettivo di sensibilizzare mamme e papà sui rischi di pressioni e aspettative eccessive, promuovendo un rapporto più sano con i figli, gli allenatori e lo sport
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