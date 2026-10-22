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il progetto

Quanto un 'tipo di genitore' pesa sul figlio

Alessandro Crisafulli

Alessandro Crisafulli

©Getty

Dal genitore allenatore all’ultras, dal procuratore allo psicologo: la “Squadra degli 11 genitori… sportivi?” racconta, attraverso vignette ironiche e pungenti, i comportamenti più tossici degli adulti nello sport giovanile. Un progetto di Scuola Genitori Sportivi che viaggia in tutta Italia tra mostre itineranti, video virali e spettacoli teatrali, con l’obiettivo di sensibilizzare mamme e papà sui rischi di pressioni e aspettative eccessive, promuovendo un rapporto più sano con i figli, gli allenatori e lo sport

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