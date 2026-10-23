Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il breviario

La 'roba' di Spalletti, Maignan senza fascia e un pettine per Beppe Signori

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Nel quale si ragiona su termini usati a volte bene e a volte decisamente troppo male, ci si interroga su quali debbano essere gli atteggiamenti di un capitano di una squadra gloriosa come il Milan e si conclude con un augurio, ovviamente graffiante, a un ex campione del calcio italiano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ