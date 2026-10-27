È successo di tutto nel derby turco tra Galatasaray e Fenerbahce: dopo il fischio finale calci, pugni e intervento della polizia. Coinvolti nella maxi-rissa anche Lukaku, l’ex laziale Guendouzi e gli staff delle due squadre. Decisiva la doppietta di Osimhen che ha lanciato il Galatasaray in testa alla Super Lig, mentre il Fenerbache rimane quinto staccato di 6 punti COME STANNO ANDANDO GLI EX SERIE A IN TURCHIA

Tensioni prima, durante e dopo... La rivalità cittadina tra Gala e Fener stavolta è andata decisamente oltre. La rissa scattata nel finale è stato l'epilogo quasi scontato di una tensione che ha caratterizzato il derby di Istanbul persino più del solito e fin dalle battute iniziali. Già dopo 12 secondi, in effetti, su un pallone conteso è scoppiato il primo scontro tra il difensore giallorosso Bardakci e l’attaccante gialloblu Lukaku. Tra spinte e strattoni si è accesa una rissa che persino l'assistente dell'arbitro, accorso sul campo, ha faticato a sedare. Tra un insulto e l'altro, i due si sono apparentemente riappacificati dopo un faccia a faccia di fronte al direttore di gara. Nulla a confronto di quanto accaduto una volta terminata la partita, quando Akturkoglu e Sallai hanno scatenato una rissa che in breve, tra calci e pugni, ha finito per coinvogere la maggior parte dei calciatori e gli staff delle due squadre...

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Al triplice fischio succede di tutto Conclusa la partita con la vittoria 2-1 del Galatasaray è scoppiata una rissa clamorosa: al contributo iniziale di Akturkoglu e Sallai, che hanno cominciato a spintonarsi, passando poi a calci e pugni, si sono aggiunti quelli di Brown e Bardakcı, finiti a terra dopo essersi avvinghiati uno all'altro e successivamente entrambi espulsi dall'arbitro. A quel punto la situazione è degenerata completamente. Non sono rimasti estranei agli scontri Guendouzi e Lukaku, ex volti noti del campionato di Serie A, con Lukaku che in realtà sarebbe intervenuto più che altro per provare a dividere gli altri giocatori coinvolti. Agli scontri hanno partecipato anche gli staff medici e tecnici delle due squadre. Per placare gli animi e ripristinare l'ordine, è stato necessario l'intervento della polizia presente allo stadio. E non finisce qui, perché ulteriori provvedimenti - probabilmente severi - potrebbero arrivare dopo il deferimento dei giocatori maggiormente coinvolti e l'analisi dei video della rissa.