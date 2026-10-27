Rissa in campo e intervento della polizia nel finale di Galatasaray-Fenerbahce. Videoalta tensione
È successo di tutto nel derby turco tra Galatasaray e Fenerbahce: dopo il fischio finale calci, pugni e intervento della polizia. Coinvolti nella maxi-rissa anche Lukaku, l’ex laziale Guendouzi e gli staff delle due squadre. Decisiva la doppietta di Osimhen che ha lanciato il Galatasaray in testa alla Super Lig, mentre il Fenerbache rimane quinto staccato di 6 punti
Tensioni prima, durante e dopo...
La rivalità cittadina tra Gala e Fener stavolta è andata decisamente oltre. La rissa scattata nel finale è stato l'epilogo quasi scontato di una tensione che ha caratterizzato il derby di Istanbul persino più del solito e fin dalle battute iniziali. Già dopo 12 secondi, in effetti, su un pallone conteso è scoppiato il primo scontro tra il difensore giallorosso Bardakci e l’attaccante gialloblu Lukaku. Tra spinte e strattoni si è accesa una rissa che persino l'assistente dell'arbitro, accorso sul campo, ha faticato a sedare. Tra un insulto e l'altro, i due si sono apparentemente riappacificati dopo un faccia a faccia di fronte al direttore di gara. Nulla a confronto di quanto accaduto una volta terminata la partita, quando Akturkoglu e Sallai hanno scatenato una rissa che in breve, tra calci e pugni, ha finito per coinvogere la maggior parte dei calciatori e gli staff delle due squadre...
Al triplice fischio succede di tutto
Conclusa la partita con la vittoria 2-1 del Galatasaray è scoppiata una rissa clamorosa: al contributo iniziale di Akturkoglu e Sallai, che hanno cominciato a spintonarsi, passando poi a calci e pugni, si sono aggiunti quelli di Brown e Bardakcı, finiti a terra dopo essersi avvinghiati uno all'altro e successivamente entrambi espulsi dall'arbitro. A quel punto la situazione è degenerata completamente. Non sono rimasti estranei agli scontri Guendouzi e Lukaku, ex volti noti del campionato di Serie A, con Lukaku che in realtà sarebbe intervenuto più che altro per provare a dividere gli altri giocatori coinvolti. Agli scontri hanno partecipato anche gli staff medici e tecnici delle due squadre. Per placare gli animi e ripristinare l'ordine, è stato necessario l'intervento della polizia presente allo stadio. E non finisce qui, perché ulteriori provvedimenti - probabilmente severi - potrebbero arrivare dopo il deferimento dei giocatori maggiormente coinvolti e l'analisi dei video della rissa.
Osimhen decisivo, Gala 1° in classifica
Dal punto di vista sportivo il campo ha dato ragione al Galatasaray, che si è preso la supremazia cittadina vincendo 2-1 grazie alla doppietta messa a segno nel primo tempo da Victor Osimhen. Spettacolare ma inutile ai fini del risultato il gol del Fenerbahce segnato in rovesciata da Irfan Kahveci. Osimhen ma non solo, a proposito di 'vecchie' conoscenze della Serie A: sempre nel Galatasaray si è visto in campo anche Rafa Leao. Il portoghese, che ha finito con un cartellino giallo a suo carico, è entrato nel secondo tempo senza lasciare il segno. Nel Fenerbahce male Lukaku, rimasto in campo tutta la partita senza riuscire mai a rendersi realmente pericoloso. Grazie ai 3 punti conquistati, i giallorossi campioni in carica hanno guadagnato il primo posto nella classifica del campionato turco staccando di 2 punti l'Amedspor, mentre il Fener è rimasto quinto a -6. Una posizione che sommata ai risultati deludenti di Champions League, rischia di mettere in discussione il posto in panchina di Ismail Kartal.