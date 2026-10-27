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Harry Kane Pallone d'Oro è il trionfo dei gol e del 'vero' calcio inglese

Massimo Marianella

Massimo Marianella
©Getty

Niente scandali, pochi eccessi, tanto lavoro e una quantità impressionante di gol. Harry Kane ha costruito la propria grandezza attraverso la continuità e la serietà, diventando capitano dell'Inghilterra e uno dei migliori marcatori della sua epoca. Il Pallone d'Oro è il riconoscimento a una carriera che parte dalla periferia londinese e arriva sul tetto del calcio mondiale, senza che il successo ne abbia cambiato la sostanza

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