Harry Kane Pallone d'Oro è il trionfo dei gol e del 'vero' calcio inglese

Niente scandali, pochi eccessi, tanto lavoro e una quantità impressionante di gol. Harry Kane ha costruito la propria grandezza attraverso la continuità e la serietà, diventando capitano dell'Inghilterra e uno dei migliori marcatori della sua epoca. Il Pallone d'Oro è il riconoscimento a una carriera che parte dalla periferia londinese e arriva sul tetto del calcio mondiale, senza che il successo ne abbia cambiato la sostanza