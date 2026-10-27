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Il Pallone d’Oro ad Harry Kane è una bella notizia per tutti

Nicola Roggero

Nicola Roggero

Prima di tutto perché è un talento purissimo, sia balistico che atletico, poi perché ha sempre segnato valanghe di gol senza vincere quasi mai nulla ma soprattutto perché è un campione diverso da tutti gli altri

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