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La squadra portoghese che per ogni trasferta di campionato vola sull'oceano

Marco Salami

Marco Salami

Si chiama Santa Clara e (solo in una singola stagione!) mette insieme circa cinquantamila chilometri di aereo. Quest'anno sono addirittura quarti in classifica e sognano in grande, magari una qualificazione dell'esotica Conference League che aprirebbe le porte alla trasferta più lunga di sempre del calcio europeo

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