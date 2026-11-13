Bove: "Oggi ho meno paura del futuro, so che c'è altro oltre il calcio"

Due anni dopo il malore che gli ha cambiato la vita e in occasione dell'uscita di 'In un battito', il documentario che racconta questi lunghi 24 mesi, l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina si è confessato in esclusiva a Sky Sport Insider, raccontandoci tanti aneddoti e tanti dettagli di questo suo incredibile percorso, che non l'ha cambiato come persona ma che gli ha fatto capire quanto di altro, oltre al calcio, ci sia nella sua vita
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