Bove: "Oggi ho meno paura del futuro, so che c'è altro oltre il calcio"

Due anni dopo il malore che gli ha cambiato la vita e in occasione dell'uscita di 'In un battito', il documentario che racconta questi lunghi 24 mesi, l'ex centrocampista di Roma e Fiorentina si è confessato in esclusiva a Sky Sport Insider, raccontandoci tanti aneddoti e tanti dettagli di questo suo incredibile percorso, che non l'ha cambiato come persona ma che gli ha fatto capire quanto di altro, oltre al calcio, ci sia nella sua vita