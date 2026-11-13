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Le radici di De Rossi, Cobolli immortale e lo specchio (riflesso) francese

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Una puntata all'insegna delle emozioni: quelle dell'ex capitano e allenatore della Roma per la squadra in cui ha iniziato la sua carriera; quelle del tennista azzurro nella gestione della pressione per il debutto alle Finals; quelle dei ragazzi di Mancini per reagire di fronte alle giocate supponenti della Francia davanti al pubblico di San Siro

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