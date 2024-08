La guida da 'precisino' alla nuova Champions League

Tantissime sorprese in vista della prossima edizione della Coppa dei Campioni. Non vedremo più i gironi, spazio a una classifica unica a 36 squadre: le prime 8 agli ottavi, dalla nona alla 24esima spazio ai playoff. Da lì in poi banditi anche i sorteggi: spazio a un super tabellone tennistico con percorso già segnato fino alla finale. E per chi non ne ha mai abbastanza del calcio internazionale, c'è un'altra novità: da quest'anno la Champions si giocherà anche di giovedì. Tutto, ovviamente, su Sky Sport