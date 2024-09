Quel Bologna del 1964 non sarà mai raggiungibile per fascino e vittorie, ma quello del 2024 gli si avvicina, quantomeno perché è solo la seconda versione dei rossoblù a giocare la Champions League, a 60 anni dalla prima. Questa volta l'avversario sarà lo Shaktar Donetsk. Allora fu l'Anderlecht, altra formazione di culto degli anni Sessanta, premiato dalla sorte nel lancio della monetina per decidere il passaggio del turno dopo il pareggio delle due sfide