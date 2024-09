Doppio ex, Pepe Reina è l'unico dei 28 calciatori che giocarono la finale di Atene tra Milan e Liverpool ad essere ancora in attività. Lo spagnolo ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "Era destino che vincessero dopo quanto successo a Istanbul. Il primo gol di Inzaghi? Sicuramente Pippo dirà che l'ha fatto apposta, ma fu un colpo di fortuna". Su Maignan e Alisson: "Sono tra i 5 migliori portieri al mondo, mi rivedo nel francese. Leao o Luis Diaz? Il colombiano è più continuo"