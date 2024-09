I nerazzurri andranno a Manchester per la gara inaugurale della nuova Champions. Allo stesso modo, nel 1963, la squadra di Helenio Herrera in panchina e di Sandro Mazzola in campo viaggiò di nuovo in Inghilterra per la prima partita della sua storia in Coppa dei Campioni. Finì 0-0 contro l'Everton nell'esordio assoluto, un piccolo passo falso prima di una cavalcata che avrebbe portato l'Inter a sollevare la coppa contro il Real di Di Stefano