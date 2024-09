Il Bologna mette il punto sulla parola 'Champions'

Non sarà arrivata la prima vittoria stagionale ma il pareggio contro lo Shaktar nella prima gara della nuova Champions (60 anni dopo l'ultima volta) ha dato buoni segnali ai rossoblù. Nonostante il rischio in avvio la squadra di Italiano ha disputato una buona gara, con qualche rammarico per le occasioni sprecate. Il lavoro da fare rimane tanto, tra assimilazione degli schemi e integrazione dei nuovi acquisti, ma finalmente il Bologna ha ritrovato quella consapevolezza per fare un'altra grande stagione