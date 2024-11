L'eletto della Juve è Vlahovic, ma chi fa il vice?

Con il rigore realizzato contro il Lille è arrivato a 50 gol con la maglia della Juve, come Tevez. Dusan è primo nella rosa per reti segnate ma soprattutto per minuti giocati: causa il brutto infortunio di Milik non c'è una vera riserva nel ruolo di centravanti e Vlahovic è costretto agli straordinari. Thiago Motta sta sperimentando a rotazione: un po' Yildiz, un po' Weah, un po' Mbangula, aspettando Nico Gonzalez. A gennaio la priorità sarà un difensore centrale, ma anche un 'numero 9' non sarebbe una cattiva idea