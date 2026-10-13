Polemiche, fischi e il caso Vinicius da risolvere: come arriva il Real di Mou a Roma
Il ritorno di José Mourinho all'Olimpico si intreccia con un Real Madrid tutt'altro che sereno. I risultati, le difficoltà nel gioco e le polemiche arbitrali stanno segnando l'inizio della nuova avventura del portoghese, che sembra aver ritrovato il suo consueto modo di stare al centro della tempesta. A Roma lo aspetta un'accoglienza speciale, ma la sfida di Champions arriva in un momento complicato per i Blancos
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