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l'intervista

Van Dijk: "Sono un leader nato, voglio ispirare i giovani. Ma è una grande responsabilità"

da Sky Sports UK

Dalla responsabilità di essere capitano del Liverpool alla vittoria della Premier League, passando per le difficoltà affrontate prima di arrivare ai vertici del calcio. Virgil van Dijk racconta cosa significa guidare uno spogliatoio, il valore del lavoro e l'eredità che vorrebbe lasciare nel calcio

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