La difesa in Italia è cambiata, anzi no

Incredibile, ma vero: nelle competizioni internazionali, tutte le squadre tendono a difendere con il blocco più basso a differenza dei loro campionati. Eppure l'Italia, spesso accusata di adottare fin troppo una linea prudente, ha subito 14 gol in due giorni di Champions League. Come dobbiamo interpretare il dato
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