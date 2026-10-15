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l'analisi

La difesa in Italia è cambiata, anzi no

Valentino Della Casa
©Getty

Incredibile, ma vero: nelle competizioni internazionali, tutte le squadre tendono a difendere con il blocco più basso a differenza dei loro campionati. Eppure l'Italia, spesso accusata di adottare fin troppo una linea prudente, ha subito 14 gol in due giorni di Champions League. Come dobbiamo interpretare il dato

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