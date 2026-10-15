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Nessun processo, ma contro il Feyenoord Fabregas ha sbagliato

Maurizio Compagnoni

Maurizio Compagnoni

La sconfitta di Champions League contro il Feyenoord sembra un'occasione persa ed è per molti aspetti ascrivibile alle scelte dell'allenatore: con il falso nueve, la squadra funziona meno e alcuni giocatori sembrano fuori condizione. Da cosa si può ripartire

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