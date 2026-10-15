il commento
Qué malo el Real, qué grande el Real
La rabbia al momento della sostituzione è stata poi riassorbita dalle sue stesse parole in zona mista: Vinicius ha parlato davanti a tutti della sua crisi, ma come risolverla è un cruccio che preoccupa lui e Mourinho. Che a Roma ha vissuto una serata magica
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