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il commento

Ma non è la difesa l'euro-problema delle italiane

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Le vittorie in Europa e Conference League hanno reso meno amara la due giorni di Champions per le italiane, che hanno preso sì 14 gol ma che in realtà pagano errori del passato. Qualcosa è cambiato e sta cambiando: la direzione è da analizzare sotto un'altra prospettiva

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