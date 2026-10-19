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l'analisi

Oltre il catenaccio, l’arte di difendere nel calcio moderno

Alessandro Biolchi
©IPA/Fotogramma

Abbiamo davvero disimparato a difendere? Le difficoltà delle italiane nell'ultimo turno di Champions League hanno riaperto il dibattito tra calcio propositivo e cultura del risultato. Ma la difesa moderna non è più soltanto resistenza: è energia, organizzazione e capacità di riconquistare il pallone per dominare la partita

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