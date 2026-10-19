l'intervista
Papà Tresoldi: "Mio figlio Nicolò, un cuore diviso in due. Vi racconto i suoi segreti"
Dopo la tripletta con cui ha deciso la partita contro l'Inter in Champions, in tanti si sono chiesti quale nazionale sceglierà in futuro. L'abbiamo chiesto a chi lo conosce meglio di chiunque altro, tra il campo di calcio e quello da golf. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
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