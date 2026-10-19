Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Papà Tresoldi: "Mio figlio Nicolò, un cuore diviso in due. Vi racconto i suoi segreti"

Valentina Caruso

Dopo la tripletta con cui ha deciso la partita contro l'Inter in Champions, in tanti si sono chiesti quale nazionale sceglierà in futuro. L'abbiamo chiesto a chi lo conosce meglio di chiunque altro, tra il campo di calcio e quello da golf. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ