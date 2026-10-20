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Como-Manchester United è come Davide contro Golia. Anzi no, è il contrario

Nicola Roggero

Nicola Roggero

Però stavolta è la squadra di Fabregas a fare la parte del 'gigante'. Come gioco, qualità della rosa e identità sono i favoriti, mentre i Red Devils, esaurita la 'cura' Carrick, stanno attraversando l'ennesima crisi tecnica degli ultimi anni

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