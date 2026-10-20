Il primo allenatore africano in Champions: Yaya Touré e un tabù caduto

La Champions League per Yaya Touré non è soltanto una nuova sfida professionale. Il tecnico ivoriano, che ora affronterà la Roma, è diventato il primo allenatore africano a guidare una squadra nella fase principale della competizione, portando alla luce un divario ancora evidente tra la presenza dei calciatori africani e quella dei loro connazionali in panchina
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