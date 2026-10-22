Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

La semplicità che rende grande questo Como

Marco Demicheli

Marco Demicheli

Dientro il trionfo sul Manchester United che ha consacrato il livello europeo oramai raggiunto dal Como ci sono certamente due chiari protagonisti come Fabregas e Nico Paz, ma anche la forza di una costante che ha guidato negli ultimi tre anni la crescita vertiginosa della società: la semplicità. A 360 gradi, non solo per quanto riguarda il campo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ