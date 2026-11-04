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il commento

Dove nasce la forza dell'Inter

Matteo Barzaghi

Matteo Barzaghi
©Getty

La reazione dopo il derby si è vista subito e non è nemmeno la prima volta che il gruppo nerazzurro si comporta così: lo spogliatoio è il segreto che continua a tramandarsi di allenatore in allenatore. Anche Chivu ne raccoglie i frutti e legittima quel concetto di “gruppo sano” tanto caro a Marotta

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