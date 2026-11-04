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l'intervista

A Lens il calcio ha il sudore dei minatori

Marina Presello

Paolo Gravina, figlio di un italiano emigrato in Francia per lavorare nelle miniere, ha lavorato per circa 30 anni nel settore giovanile Lens, prossimo avversario del Como in Champions League. A Sky Sport Insider racconta la sua storia, i giovani scoperti e il legame tra i minatori e il club francese 

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