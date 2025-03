Successo del Bayern nel derby tedesco degli ottavi di Champions contro il Leverkusen. La gara di andata all'Allianz Arena termina 3-0 grazie alla doppietta di Kane e al gol di Musiala. Bavaresi che hanno colpito due traverse, la prima con Musiala e la seconda con Palhinha. Ospiti in 10 dal 62' a causa del doppio giallo rimediato da Mukiele. Infortunio muscolare per Neuer. Chi passerà il turno beccherà ai quarti una tra Inter e Feyenoord (0-2 per i nerazzurri nell'andata in Olanda)