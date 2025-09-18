Haaland rovina il ritorno in Champions del Napoli, di Conte e quello di De Bruyne all’Etihad. Al 21’ fa espellere Di Lorenzo per un fallo su chiara occasione da rete e al 56’ sblocca il match con un colpo di testa a palombella su assist di Foden. Conte in 10 sostituisce subito il centrocampista belga e resta in piedi grazie alle parate di Milinkovic e a un salvataggio di Politano su Reijnders. Infine capitola sul gol del norvegese e sulla serpentina di Doku

IL RITORNO DI DE BRUYNE